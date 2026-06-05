«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Липецкая вечЁрка: дело о гибели дорожных рабочих, грязная схема и когда выспится проспект Победы
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
В России
12
18 минут назад
В коттеджном поселке в Подмосковье произошел взрыв
Инцидент произошел на территории частного дома на Виноградной улице. После взрыва начался сильный пожар. Когда спасатели потушили огонь, они обнаружили на участке тело 51-летнего мужчины, взрывом ему оторвало ноги. Внутри сгоревшего здания нашли останки второго погибшего.
На месте также был обнаружен разбитый легковой автомобиль. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
0
0
0
0
0
Комментарии