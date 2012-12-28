«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Липецкая вечЁрка: дело о гибели дорожных рабочих, грязная схема и когда выспится проспект Победы
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
Перед кюветом «Ока» сбила дорожные знаки: основная версия — водителю могло стать плохо за рулём
В Липецкой области составлен портрет жертвы мошенников: работающие мужчины в возрасте от 25 до 44 лет
Сначала помогли, а потом обокрали: двое липчан осуждены за мошенничество и кражу у забывчивого пассажира автобуса
В России
21
13 минут назад
Мужчина ограбил зоомагазин, чтобы накормить кота
Заявление о грабеже поступило в полицию от директора зоомагазина в Фокинском районе Брянска.
"Женщина пояснила, что в… торговый зал пришел мужчина, который схватил упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей и скрылся", - рассказали полицейские.
Сотрудники МВД задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 37-летний житель Брянска. "По его словам, похищенное он якобы успел скормить своему коту за считанные часы", - уточнили полицейские. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).
0
0
0
0
0
Комментарии