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В России
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20 минут назад
Пять человек погибли при атаке дронов на суда в Азовском море
"В ночь на 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна – теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие в балласте из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В результате атак погибли пять моряков. Погибшие являются гражданами Азербайджана", - говорится в сообщении.
При атаке пострадали еще трое человек. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, сообщили в травматологическом отделении Ейской центральной районной больницы в Краснодарском крае.
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