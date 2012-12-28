«Дискаунтер батл» сети «ПОБЕДА» в Липецке!

Сеть магазинов «ПОБЕДА» представила новый выпуск проекта «Дискаунтер батл», который в этом сезоне проходит в Липецке. В центре сюжета — семья Хан: Катя и Амид, известные блогеры из Липецка с двумя дочерьми. Их блог о жизни русско-азербайджанской семьи собрал сотни тысяч подписчиков, и теперь они участвуют в проекте.

«Дискаунтер батл» — шоу, где блогеры соревнуются в умении собирать продукты в условиях ограниченного бюджета и времени. Без сценария, без подготовки и без подсказок. Участники получают единые условия: одинаковый бюджет и одинаковое время на выполнение задания. У каждой команды будет по 1 500 рублей на сбор трёх семейных блюд для большого обеда.



В этом выпуске команда семьи Хан разделяется на две группы, и зрители увидят, как каждый участник подходит к задаче. Кто-то действует быстро и напролом, а кто-то с расчётом и выбирает товары внимательнее. Зрители увидят реальное напряжение и радость, а не идеальную картинку.



“Дискаунтер батл” даёт возможность посмотреть на привычные покупки под новым углом и выбрать, чей подход ближе именно вам.



Все выпуски проекта уже доступны в официальных аккаунтах сети «ПОБЕДА» Вконтакте, Телеграм и Макс. Пересматривайте выпуски, ставьте лайки и пишите, за кого болеете вы! Ждите новый батл и новых участников.

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