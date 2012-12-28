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В России
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сегодня, 14:20
Продажи ноутбуков в России сократились на 20%
На 20% спрос сократился с начала 2026 года, в свою очередь, утверждает сотрудник одного из дистрибуторов.
«В этом году мы ожидаем падение продаж в штуках на 20–35%, что обусловлено повышением цен на продукт и снижением пользовательского спроса. Продавцы стали очень аккуратно относиться к выбору поставляемого товара, в связи с чем объeмы закупок стали сокращаться», — прогнозирует руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также оценивает сокращение продаж с начала года примерно в 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По его подсчетам, цены на устройства за январь–май увеличились в среднем на 30–35%. К концу лета ассортимент ноутбуков может продолжить сокращаться, поскольку продавцы стали значительно осторожнее подходить к закупкам, отмечает эксперт. Причем с рынка постепенно исчезают как наиболее дорогие модели, так и сверхбюджетные.
Среди причин эксперт называет мировой бум искусственного интеллекта (ИИ), из-за которого крупные ИИ-компании активно закупают вычислительные компоненты, а также снижение покупательской способности россиян: потребители всё чаще откладывают покупку электроники или выбирают более доступные устройства.
На ситуацию одновременно влияют рост закупочных цен, перестройка логистических цепочек и глобальные проблемы с поставками электронной компонентной базы, отметил источник, близкий к одной из торговых площадок. По его мнению, дополнительное давление на рынок могут оказать и регуляторные изменения, в том числе введение технологического сбора на электронику, а также недавняя коррект
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