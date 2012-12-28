С белгородца взыскали миллион, который липецкий пенсионер отправил на «безопасный счёт»
В России
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сегодня, 14:19
Россияне оплатили более 35 тыс. штрафов цифровыми рублями
По его словам, цифровой рубль постепенно становится частью финансовой системы страны, однако полностью заменять привычные безналичные платежи не будет. Новый инструмент должен сделать переводы удобнее и дешевле, в том числе при расчетах между гражданами.
При этом налоги через цифровой рубль пока не оплачиваются. Артюхин подчеркнул, что технология не создается для тотального контроля за деньгами граждан. По его словам, государство и сейчас полностью видит движение бюджетных средств благодаря действующим цифровым системам.
Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Пилотный проект с участием банков и клиентов продолжается с 2023 года.
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