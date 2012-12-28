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В России
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сегодня, 16:24
В 16 регионах России резко снизилась заболеваемость наркоманией
Например, в Костромской области число наркозависимых за последние три года упало в девять раз, в Бурятии — в четыре. В Московской области по итогам прошлого года первичная заболеваемость наркоманией уменьшилась на 13%. В 2024 году на учет поставили 775 взрослых, в 2025 году — 676 человек, за I квартал 2026 года — 130.
«Среди несовершеннолетних в 2024 и 2025 годах было зарегистрировано по шесть случаев впервые выявленной наркомании. За I квартал 2026 года — один новый эпизод. В образовательных организациях проводятся профилактические медосмотры для раннего выявления потребления наркотических веществ. В 2025 году их прошли более 123 тыс. обучающихся, за январь-апрель 2026 года — более 43 тыс.», — отметили в минздраве Подмосковья.
Помимо этого, спад заболеваемости наркоманией подтвердили в Дагестане, Калужской, Орловской, Тамбовской, Брянской, Кемеровской, Ставропольской областях.
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