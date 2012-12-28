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В России
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сегодня, 16:23
В правительстве требуют обеспечить готовность к проверке ОСАГО по камерам с 1 октября
Документ есть у «Известий», источники подтвердили его подлинность. Автоматическая система будет отслеживать наличие полиса у водителей, а нарушители начнут получать штрафы.
В МВД перечислили всё еще нерешенные вопросы: проблемы с доступностью страхования, несвоевременное внесение данных о полисах в автоматизированную информационную систему. А также — получение сведений о международных полисах и договорах по автомобилям, которые принадлежат силовым структурам, отмечается в письме министерства.
В Минфине с такой оценкой не согласились. Там отметили, что за последние два года количество обращений о доступности обязательной страховки упало вдвое, а за январь-февраль 2026 года их оказалось всего 60. В письме добавили: международные полисы можно на первом этапе исключить из проверки, как и договоры ОСАГО, которые содержат сведения, приравненные к гостайне.
Запуск проверки ОСАГО по камерам поможет повысить страховую дисциплину водителей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. В Центробанке (ЦБ) также поддержали внедрение этой системы. Там подчеркнули, что она позволит повысить защищенность всех участников дорожного движения.
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