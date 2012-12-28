вчера, 17:24
В России с 1 июня начали маркировать кофе и цикорий
"С 1 июня 2026 года расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе "Честный знак". Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикории", - сообщили в ЦРПТ. Там отметили, что продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности.
"Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик – достаточно отсканировать код в приложении "Честный знак", - добавили там.
Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом.
