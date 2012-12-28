Детские дома Липецкой области получили подарки от фонда «Милосердие»

В Липецке при поддержке фонда «Милосердие» прошла благотворительная акция «Надежда», которая приурочена к международному Дню защиты детей. По доброй традиции к воспитанникам детских домов приехали старые друзья - с подарками и яркой концертной программой.

Акция проводится совместно с профсоюзными активистами НЛМК уже почти два десятка лет. В последнюю майскую неделю полезные подарки привезли в подшефные детские учреждения разных районов региона. Их с нетерпением ждали в Центре помощи детям имени Эдуарда Белана, школе-интернате в поселке Дачный, Боринском центре помощи детям, Грязинской школе-интернате, Тербунской школе-интернате, Елецком специализированном доме ребенка и детском отделении областной психоневрологической больницы.

Воспитанникам передали около 700 наборов с детским питанием, а также канцелярскими и спортивными товарами, наборами для творчества, средствами личной гигиены. Каждый приезд гостей сопровождали выступления профессиональных артистов и зажигательная анимационная программа.

«Акция «Надежда» помогает ребятам из детдомов окунуться в атмосферу праздника и почувствовать, что у них есть много друзей, - сообщила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – С учетом персональных потребностей каждый год мы приобретаем для воспитанников спортивный инвентарь, развивающие игры и игрушки. При необходимости помогаем улучшать материальную базу детских учреждений, чтобы наполнить их теплотой и комфортом».

Фонд «Милосердие» развивает программу «Детство» уже более четверти века. Она нацелена на поддержку детских спортивных и творческих коллективов, а также детских домов Липецкой области. Помощь оказывается малообеспеченным семьям, в том числе детским питанием. Фонд финансирует летний отдых и лечение детей, которым требуется реабилитация или дорогостоящие операции. Программа помогает проводить благотворительные акции «Надежда», «Школьная страна», «Рождественский поезд» и другие активности для детей. За 2025 год на разные добрые дела программы «Детство» направлено свыше 220 млн рублей.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Его программы реализуют на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края. На сотни благотворительных проектов направлено более 14,1 млрд рублей. Входит в ТОП-10 ведущих корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтинга RAEX. Социальный партнер группы НЛМК.

