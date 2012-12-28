Тракторный всё

Район, который многие до сих пор недооценивают, сегодня предлагает то, за что в новых кварталах часто приходится переплачивать: тишину, зелень, школы, садики, магазины, транспорт и понятную цену за квадратный метр.

Главное преимущество микрорайона - он уже живой.

В новых районах приходится ждать, когда появятся дороги, магазины, школы, поликлиники и нормальная среда вокруг.

На ЛТЗ всё это уже есть. Здесь работают детские сады и школы, рядом магазины, социальные объекты, остановки, зелёные зоны и лес в шаговой доступности.

Это не район «когда-нибудь будет удобно» и «скоро здесь построим детский сад и школу» - здесь удобно уже сейчас.

Плюс - близость к крупным предприятиям, включая НЛМК и ЛТЗ. Для многих семей это важный фактор: работа, транспортная доступность и повседневная инфраструктура находятся рядом, а значит, меньше времени уходит на дорогу и больше остаётся на жизнь.





Что представляет собой «Траектория»

«Траектория» - новая очередь реализуемой ГК ЖБИ2 программы Комплексного развития территории в Тракторном микрорайоне Липецка.

В проекте предусмотрен новый микрорайон, более 100 000 м2 современного жилья,

а покупателям доступны разные планировочные решения: от компактных вариантов для первого жилья до более просторных квартир для семей.





















Стартовая цена от 87 500 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость квартиры от 3 158 750 рублей.

Узнать подробнее можно по телефону +7 (4742) 203-037 (также можно проконсультироваться по оформлению ипотеки и ежемесячному платежу)

Это особенно важно сейчас, когда многие покупатели ищут не просто «красивую картинку», а понятную математику: адекватный бюджет покупки, возможность выбрать планировку и реальные условия для жизни.





Почему жители Липецка стали выбирать Тракторный, мы узнали это у покупателей:

1. Комплексное развитие территории

Проект формирует единый современный жилой квартал, а не просто отдельный дом «сам по себе». Единый стиль зданий, благоустроенная среда, современные входные группы и продуманная территория помогают району выглядеть свежее и современнее.

2. Спокойный тихий квартал на ЛТЗ

Тракторный сегодня - это не шумный центр и не перегруженная новостройками окраина. Здесь спокойнее, привычнее и зеленее. Для семей с детьми, людей старшего возраста и тех, кто устал от городской суеты, это серьёзный плюс.

3. Многообразие планировочных решений

В «Траектории» можно подобрать квартиру под разные жизненные сценарии: первое жильё, квартира для молодой семьи, вариант для родителей, инвестиционная покупка или просторное семейное решение.

4. Горизонтальная разводка отопления

Это важная техническая деталь, о которой покупатели часто вспоминают уже после заселения. Горизонтальная разводка отопления помогает сделать полы более тёплыми и ровными по ощущению тепла, а индивидуальные счётчики на тепло позволяют контролировать потребление.

5. Большое количество парковочных мест

Проблема парковки знакома почти каждому жителю новостроек. В «Траектории» предусмотрено большое количество парковочных мест рядом с домом - это плюс для семей, автомобилистов и тех, кто не хочет каждый вечер искать место во дворе.





Подробнее можно посмотреть на сайте: жктраектория.рф.

Дом, в котором продуманы важные бытовые детали.

У проекта есть преимущества, которые не всегда видны на рендерах, но сильно влияют на комфорт жизни.

К комплексу проложены новые коммуникации: канализация, электричество и водопровод. Конструктив дома рассчитан на тепло: важный аргумент для тех, кто выбирает квартиру не на один год.

Также есть квартиры с частичной отделкой - формат, который помогает быстрее переехать и сократить часть расходов на ремонт.





Сроки строительства

Срок сдачи новой очереди — 31 марта 2027 года.

План строительной готовности:

Период Готовность

2 квартал 2026 40%

3 квартал 2026 60%

4 квартал 2026 80%

1 квартал 2027 ввод в эксплуатацию

Для покупателя это понятный горизонт: можно заранее спланировать переезд, продажу старой квартиры, ремонт или оформление ипотеки.





Как можно купить квартиру?

Для покупки доступны несколько вариантов:

Способ покупки (для кого подходит)

Собственные средства (тем, кто хочет купить без кредитной нагрузки)

Ипотека (тем, кто планирует распределить платежи на длительный срок)

Семейная ипотека (семьям, которые подходят под условия программы)

Условия зависят от выбранной квартиры, первоначального взноса, банка и действующих программ на момент покупки.

Покупка квартиры это не только про стены и квадратные метры. Это про район, дорогу на работу, школу для ребёнка, магазины рядом, тепло в доме, парковку у подъезда и ощущение, что ты сделал разумный выбор.

ЖК «Траектория» - это шанс посмотреть на Тракторный по-новому. Не через старые стереотипы, а через реальные преимущества: цена, инфраструктура, зелень, новые коммуникации, разные планировки и спокойная среда для жизни.

Узнайте планировки, актуальные цены и условия покупки в офисе продаж ЖК «Траектория».

ООО Специализированный застройщик «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ»

Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

Банк-партнер: ПАО «Сбербанк»

