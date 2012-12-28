В МИД РФ сообщили о переговорах с Танзанией о безвизе
«Нами на постоянной основе проводится работа по совершенствованию договорной базы с иностранными государствами по вопросам, связанным с упрощением взаимных поездок граждан, в том числе со странами Африки. В частности, данная тема широко обсуждалась в ходе недавних консультаций с представителями Танзании», — заявили дипломаты.
РФ, как и африканские партнеры, заинтересована в достижении такого рода договоренностей, однако переговорный процесс требует времени и совместных усилий, в том числе с целью поиска взаимоприемлемых решений, вытекающих из особенностей законодательств каждой из сторон, отметили в МИД России.
«В связи с этим преждевременно озвучивать какие-либо перспективы. Информация о вступающих в силу безвизовых соглашениях будет, как обычно, своевременно доведена до наших граждан», — сказали в ведомстве.
Россия работает над введением безвизового режима также с Замбией, Зимбабве и Мозамбиком.
