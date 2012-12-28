В России
56
сегодня, 15:23
РФ ограничит ввоз овощей и зеленых культур из Армении
С 30 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.
«Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», — говорится на сайте Россельхознадзора.
В рамках ранее достигнутых договоренностей в период с 21 по 27 мая 2026 года Россельхознадзор провел инспекцию предприятий Армении, в ходе которой выявлен ряд нарушений, а именно наличие в тепличных комплексах карантинных для государств – членов ЕАЭС объектов. Это подтверждается систематическими случаями их выявлений при ввозе армянской продукции — 181 случай за 2026 год.
Согласно данным информационной системы Россельхознадзора, большое количество плодоовощной продукции поставляется многочисленными армянскими участниками внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля. Указанное свидетельствует об отсутствии у армянских коллег системы прослеживаемости продукции при ее экспорте в Россию. Ограничения будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности продукции, — пишут «Известия».
