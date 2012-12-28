1 июня ЛЭСК и НОВИТЭН обновляют мобильное приложение
Гарантирующие поставщики электроэнергии ПАО «ЛЭСК» и ООО «НОВИТЭН» обновляют мобильное приложение (0+) для физических лиц: повышают уровень защиты, добавляют функции, обновляют дизайн.
В старой версии мобильного приложения вы осуществляли вход по номеру клиента и трехзначному паролю. Для удобства мы временно оставили эту возможность (кнопка «Вход по номеру клиента» на главной странице).
● Но для усиления безопасности после первого входа пароль нужно будет поменять с 3-значного на 6 -значный (6 символов и больше). Впоследствии вход будет осуществляться по номеру телефона и новому паролю.
● В случае если вы забыли 3-значный пароль, вам нужно будет зарегистрироваться заново по номеру телефона и придумать пароль, состоящий не менее чем из 6 символов.
Кратко об основных улучшениях:
Вы сможете:
● собрать все свои лицевые счета в одном приложении (аккаунте);
● изменить или добавить номер телефона;
● прикрепить файл к обращениям.
Обновленное мобильное приложение будет доступно:
● в магазинах App Store и Google Play. В ближайшее время также будет доступно в RuStore;
● скачать по QR-коду
