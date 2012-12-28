1 июня ЛЭСК и НОВИТЭН обновляют мобильное приложение

Гарантирующие поставщики электроэнергии ПАО «ЛЭСК» и ООО «НОВИТЭН» обновляют мобильное приложение (0+) для физических лиц: повышают уровень защиты, добавляют функции, обновляют дизайн.

В старой версии мобильного приложения вы осуществляли вход по номеру клиента и трехзначному паролю. Для удобства мы временно оставили эту возможность (кнопка «Вход по номеру клиента» на главной странице).

● Но для усиления безопасности после первого входа пароль нужно будет поменять с 3-значного на 6 -значный (6 символов и больше). Впоследствии вход будет осуществляться по номеру телефона и новому паролю.

● В случае если вы забыли 3-значный пароль, вам нужно будет зарегистрироваться заново по номеру телефона и придумать пароль, состоящий не менее чем из 6 символов.

Кратко об основных улучшениях:

Вы сможете:

● оплатить электроэнергию сразу при передаче показаний: калькулятор автоматически рассчитает сумму к оплате;● подключить автоплатеж (по желанию), и сумма будет списываться автоматически 10-го числа каждого месяца;

● собрать все свои лицевые счета в одном приложении (аккаунте);

● изменить или добавить номер телефона;

● прикрепить файл к обращениям.

Обновленное мобильное приложение будет доступно:

● в магазинах App Store и Google Play. В ближайшее время также будет доступно в RuStore;

