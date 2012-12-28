Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Дисциплинарный совет IIHF отменил решение о недопуске сборных РФ
Теперь организация должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.
«Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27», — сообщил Дегтярев.
По этим данным, в решении указывалось, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности, — пишут «Известия».
Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов 20 мая сообщил, что на предыдущих заседаниях совета Международной федерации хоккея по вопросу допуска россиян за голосовал только один человек. Глава российской Федерации хоккея добавил, что в этих голосованиях решения зачастую более «коллегиальные».
