Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
Компания Акопа Варданяна затоптала всех конкурентов в битве за ремонт 350 метров улицы Бородинской
Осужденный за похищение человека военнослужащий ВСУ в Липецке оштрафован за экстремистскую татуировку
Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
В мире
2
53 минуты назад
Вращение Земли замедляется рекордными темпами за последние 3,6 миллиона лет
Основной причиной процесса ученые называют таяние полярных ледников, вызванное изменением климата. Талая вода стекает в океаны и перераспределяется ближе к экватору, смещая массу от полюсов.
«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является «беспрецедентной» за 3,6 млн лет геологической истории. На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в тексте.
Чтобы прийти к такому выводу, исследователи проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов. Химический состав этих останков, сохранившихся на дне океана, позволил им вычислить колебания уровня моря в глубоком прошлом и на основе данных показателей рассчитать скорость вращения Земли в разные эпохи.
Специалисты установили, что текущие темпы замедления являются беспрецедентными для изученного периода. Основной причиной процесса ученые называют таяние полярных ледников, вызванное изменением климата.
Согласно еще одному исследованию ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications (NC), на Земле ускорилось и таяние шельфовых ледников Антарктиды. По прогнозам экспертов, эта тенденция может повлиять на поднятие уровня Мирового океана до пяти метров к 2150 году.
Спустя время кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, комментируя таяние находящегося в Антарктиде ледника Туэйтс, известного под названием «ледник Судного дня», предрек возможные мировые потопы.
0
0
0
0
0
Комментарии