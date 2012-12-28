В мире
2
53 минуты назад

Вращение Земли замедляется рекордными темпами за последние 3,6 миллиона лет

Основной причиной процесса ученые называют таяние полярных ледников, вызванное изменением климата. Талая вода стекает в океаны и перераспределяется ближе к экватору, смещая массу от полюсов.

Ученые из Австрии и Швейцарии установили, что вращение Земли замедляется самыми быстрыми темпами за последние 3,6 миллиона лет, — пишут «Известия» на портал BBC Science Focus.

«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является «беспрецедентной» за 3,6 млн лет геологической истории. На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в тексте.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов. Химический состав этих останков, сохранившихся на дне океана, позволил им вычислить колебания уровня моря в глубоком прошлом и на основе данных показателей рассчитать скорость вращения Земли в разные эпохи.

Специалисты установили, что текущие темпы замедления являются беспрецедентными для изученного периода. Основной причиной процесса ученые называют таяние полярных ледников, вызванное изменением климата.

Согласно еще одному исследованию ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications (NC), на Земле ускорилось и таяние шельфовых ледников Антарктиды. По прогнозам экспертов, эта тенденция может повлиять на поднятие уровня Мирового океана до пяти метров к 2150 году.

Спустя время кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, комментируя таяние находящегося в Антарктиде ледника Туэйтс, известного под названием «ледник Судного дня», предрек возможные мировые потопы.
