В России
79
сегодня, 11:08
В центре Нижнего Новгорода из-за атаки БПЛА повреждено здание областного суда
Оперативные службы действуют в усиленном режиме.
«Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда», — сообщил он.
Глава региона уточнил, что пострадавших в результате произошедшего нет, и добавил, что сейчас на месте задействованы специалисты, — пишут «Известия».
Параллельно с этим средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают свою работу, а представители оперативных служб — действовать в усиленном режиме. Никитин призвал нижегородцев сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
