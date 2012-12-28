46 минут назад
NASA планирует создать обитаемую станцию на Луне к 2032 году
NASA представило планы по созданию американской обитаемой станции на Луне к 2032 году.
На начальных этапах программы запланированы три миссии Moon Base. Первая из них состоится не ранее осени 2026 года. Во время полета посадочный модуль Blue Moon Mark 1 Endurance аэрокосмической компании Blue Origin доставит на Луну научное оборудование для изучения взаимодействия двигателей с поверхностью спутника Земли, а также лазерный ретрорефлектор для определения местоположения объектов на Луне, — пишут «Известия».
Миссии Moon Base II и Moon Base III тоже должны стартовать ближе к концу текущего года. Они доставят на поверхность Луны грузовые модули, исследовательское оборудование и луноходы для испытания транспортных систем.
«Лунная база станет первым форпостом Америки и человечества на другом небесном теле. Каждая миссия, пилотируемая и беспилотная, будет возможностью для обучения, когда мы возвращаемся на лунную поверхность, строим инфраструктуру для постоянного пребывания и осваиваем навыки, необходимые для жизни и работы в одной из самых сложных и опасных сред, которые только можно вообразить», — приводит пресс-служба агентства слова главы NASA Джареда Айзекмана.
Кроме того, ведомство заключило контракты на разработку лунных транспортных средств на общую сумму почти $440 млн. Новые пилотируемые роверы планируется доставить к Южному полюсу Луны к 2028 году. Они будут использоваться для перевозки астронавтов, оборудования и проведения научных исследований.
Для доставки луноходов агентство также заключило контракт с Blue Origin на $188 млн с возможностью расширения соглашения до $280,4 млн. В NASA подчеркнули, что эти проекты являются частью стратегии по формированию устойчивого присутствия США на Луне и подготовке будущих пилотируемых миссий на Марс.
Айзекман 10 апреля сообщил, что США намерены продолжить лунную программу. Он также отметил, что Вашингтон планирует регулярно отправлять миссии к Луне, чтобы в дальнейшем обеспечить высадку астронавтов в 2028 году.
Но 20 апреля NASA выпустило отчет, согласно которому высадка на Луну в 2028 году может быть перенесена из-за серьезной задержки разработки скафандров компанией Axiom Space. Демонстрация скафандров запланирована на конец 2027 года, однако готовность обоих типов обмундирования задерживается минимум на полтора года.
