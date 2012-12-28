Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под завалами в «Речном» найдено тело ребенка
Происшествия
Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
Происшествия
В сгоревшем доме жила семья из пяти человек
Происшествия
Третье тело найдено под завалами в «Речном»
Происшествия
МЧС: взрыв с последующим пожаром произошел в СНТ «Речное»
Происшествия
На месте пожара в «Речном» найден труп
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело по факту пожара в СНТ «Речное»
Происшествия
Регистратор записал полет «Киа» в два автомобиля на кольце 9-го микрорайона
Происшествия
Губернатор и врио мэра выразили соболезнования родным погибших в пожаре
Происшествия
Пять автомобилей и две надворные постройки сгорели вместе с домом в СНТ «Речное»
Происшествия
Читать все
Раздавивший «Ладу Гранту» с водителем тополь оказался гнилым внутри
Происшествия
Артём Крапивин арестован на два месяца
Происшествия
Причину смерти женщин и ребенка в «Речном» установит судебная экспертиза
Происшествия
На время следствия арестован 18-летний Дмитрий Шишкин
Происшествия
Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
Происшествия
Жить в Липецке стало чуть ровнее
Общество
За избиение сожительницы жителя Задонского района отправили на 14 месяцев в ИК строгого режима
Происшествия
В Липецкой области дожди и до +16
Погода в Липецке
Ольга Митрохина поздравила с последним звонком выпускников семи школ своего округа
Общество
Метрологическая лаборатория НЛМК празднует юбилей
НЛМК Live
Читать все
В мире
44
46 минут назад

NASA планирует создать обитаемую станцию на Луне к 2032 году

NASA представило планы по созданию американской обитаемой станции на Луне к 2032 году.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о запуске серии миссий Moon Base («Лунная база»), которые должны стать основой для создания постоянного присутствия человека на Луне, — сообщила пресс-служба организации на своем сайте.

На начальных этапах программы запланированы три миссии Moon Base. Первая из них состоится не ранее осени 2026 года. Во время полета посадочный модуль Blue Moon Mark 1 Endurance аэрокосмической компании Blue Origin доставит на Луну научное оборудование для изучения взаимодействия двигателей с поверхностью спутника Земли, а также лазерный ретрорефлектор для определения местоположения объектов на Луне, — пишут «Известия».

Миссии Moon Base II и Moon Base III тоже должны стартовать ближе к концу текущего года. Они доставят на поверхность Луны грузовые модули, исследовательское оборудование и луноходы для испытания транспортных систем.

«Лунная база станет первым форпостом Америки и человечества на другом небесном теле. Каждая миссия, пилотируемая и беспилотная, будет возможностью для обучения, когда мы возвращаемся на лунную поверхность, строим инфраструктуру для постоянного пребывания и осваиваем навыки, необходимые для жизни и работы в одной из самых сложных и опасных сред, которые только можно вообразить», — приводит пресс-служба агентства слова главы NASA Джареда Айзекмана.

Кроме того, ведомство заключило контракты на разработку лунных транспортных средств на общую сумму почти $440 млн. Новые пилотируемые роверы планируется доставить к Южному полюсу Луны к 2028 году. Они будут использоваться для перевозки астронавтов, оборудования и проведения научных исследований.

Для доставки луноходов агентство также заключило контракт с Blue Origin на $188 млн с возможностью расширения соглашения до $280,4 млн. В NASA подчеркнули, что эти проекты являются частью стратегии по формированию устойчивого присутствия США на Луне и подготовке будущих пилотируемых миссий на Марс.

Айзекман 10 апреля сообщил, что США намерены продолжить лунную программу. Он также отметил, что Вашингтон планирует регулярно отправлять миссии к Луне, чтобы в дальнейшем обеспечить высадку астронавтов в 2028 году.

Но 20 апреля NASA выпустило отчет, согласно которому высадка на Луну в 2028 году может быть перенесена из-за серьезной задержки разработки скафандров компанией Axiom Space. Демонстрация скафандров запланирована на конец 2027 года, однако готовность обоих типов обмундирования задерживается минимум на полтора года.
космос
Луна
станция
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить