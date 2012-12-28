сегодня, 15:09
При ночной атаке на Севастополь были повреждены 30 домов и 45 машин
В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь там были повреждены магазин музыкальных инструментов, а также 30 домов и 45 автомобилей.
«Зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города. В муниципальные комиссии поступило 120 обращений (75 по квартирам и домам, 45 по автомобилям)», — сообщил он.
Глава региона перечислил десятки адресов, где были выявлены разрушения. В перечень вошел ряд садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), объекты на Ластовой площади, улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-я Бастионной, Надеждинцев и на Столетовском проспекте. Кроме того, окна выбило в музыкальном магазине «Орфей».
Развожаев заявил о продолжении работы комиссий по оценке нанесенного украинскими боевиками ущерба и анонсировал оказание помощи всем тем россиянам, чье имущество пострадало. Чтобы получить возмещение, им, по его словам, следует обратиться в муниципальные комиссии, чьи телефоны опубликованы в аккаунте регионального правительства, — пишут «Известия».
