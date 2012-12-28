В России
сегодня, 14:08

ВС рассмотрит связанные с искусственным интеллектом судебные дела

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, связанных с искусственным интеллектом.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта, — рассказали в пресс-службе суда.

«В целях формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов дал поручение о проведении всестороннего анализа судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. Такое обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства», — пояснили в пресс-службе.

Судам предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений, — передает РИА Новости.

«Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков, и защите интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора», — добавили в пресс-службе.

Также будет изучен массив административных и уголовных дел по вопросам оспаривания решений властей, принятых на основе предложений ИИ; фиксации правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц.

По результатам изучения судебной практики Верховный суд при необходимости даст разъяснения для обеспечения ее единообразия, а полученные судом данные смогут стать ориентиром для законодателя при решении вопроса о выборе модели правового регулирования исследуемой сферы, — заключили в пресс-службе.
