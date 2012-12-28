Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
За избиение сожительницы жителя Задонского района отправили на 14 месяцев в ИК строгого режима
В России
43
сегодня, 14:08
ВС рассмотрит связанные с искусственным интеллектом судебные дела
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, связанных с искусственным интеллектом.
«В целях формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов дал поручение о проведении всестороннего анализа судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. Такое обобщение проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства», — пояснили в пресс-службе.
Судам предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений, — передает РИА Новости.
«Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков, и защите интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора», — добавили в пресс-службе.
Также будет изучен массив административных и уголовных дел по вопросам оспаривания решений властей, принятых на основе предложений ИИ; фиксации правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц.
По результатам изучения судебной практики Верховный суд при необходимости даст разъяснения для обеспечения ее единообразия, а полученные судом данные смогут стать ориентиром для законодателя при решении вопроса о выборе модели правового регулирования исследуемой сферы, — заключили в пресс-службе.
0
0
0
0
0
Комментарии