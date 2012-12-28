«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
Сегодня в Липецке: отпуск у моря многим не по карману, как выбрать начальника, чтобы зарабатывать больше
В России
3
6 минут назад
В Севастополе ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центрального банка
Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. Атака совершена различными воздушными средствами. Одна из ракет ВСУ попала в здание Южного управления Центрального банка.
Также силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — пишут «Известия».
«ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега», — заявил он.
Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.
«Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы», — уточнил губернатор.
Развожаев ранее в этот день сообщал, что количество сбитых в городе БПЛА ВСУ увеличилось до 14 единиц. Он также отметил, что отражение воздушной атаки продолжается.
0
0
0
0
0
Комментарии