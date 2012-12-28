В МВД предупредили о заражающих вирусами гаджет через «бесплатный VPN» мошенниках
Злоумышленники распространяют очередной «бесплатный VPN», который заражает устройство вредоносным программным обеспечением.
«Обнаружен очередной «бесплатный VPN», вместо которого на устройство пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение. Под видом VPN-сервиса распространяются банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО», — говорится в сообщении.
После установки такая программа получает доступ к СМС-сообщениям, пуш-уведомлениям и конфиденциальным данным банковских приложений. Кроме того, троян способен в фоновом режиме загружать на смартфон другие вредоносные модули без ведома владельца, — пишут «Известия».
Как отметили в МВД, бесплатные сервисы из сторонних источников регулярно используются преступниками как канал для массового заражения цифровых устройств. В управлении подчеркнули, что подобные программы позволяют злоумышленникам полностью контролировать банковскую активность жертвы.
В качестве меры предосторожности киберполиция рекомендует устанавливать приложения исключительно из официальных магазинов. При этом специалисты ведомства уточнили, что даже использование проверенных площадок не гарантирует стопроцентную безопасность пользователя.
