«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
В России
69
сегодня, 12:23
Норовирус обнаружен у сотрудника пищеблока после заражения 35 кадетов в Красноярске
Роспотребнадзор сообщил, что норовирус был обнаружен у сотрудника пищеблока после заражения 35 кадетов в Красноярске.
«Управлением Роспотребнадзора подведены предварительные итоги санитарно-эпидемиологического расследования случаев острой кишечной инфекции среди учащихся Красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя, зафиксированных 14-15 мая. Организацию питания в учебном заведении с марта 2026 года осуществляет ООО «Встреча ВК». В ходе расследования у одного из сотрудников кухни, который работал на пищеблоке, обнаружена РНК норовируса. Именно он стал вероятным источником заражения 35 учащихся норовирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Воспитанники, обратившиеся в медпункт с симптомами пищевого отравления, выздоровели, — передает ТАСС.
«Во время расследования и до начала летних каникул ученики кадетского корпуса обучались в дистанционном формате», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, путь передачи инфекции — пищевые продукты.
«Вероятным фактором явились готовые блюда, контаминированные в процессе порционирования. В настоящее время все заболевшие дети уже здоровы», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ходе расследования на пищеблоке были выявлены нарушения санитарных норм.
«В том числе в помещениях предприятия общественного питания обнаружены тараканы, отсутствовало бактерицидное оборудование в функциональной зоне для приготовления холодных блюд (салатов, закусок), допускалось совместное хранение сырья и готовой пищевой продукции, отсутствовали термометры в холодильниках, допускалось замораживание нереализованных готовых блюд (выпечка, хлеб) и другие нарушения», — пояснили в ведомстве.
В середине мая более 30 учащихся кадетского корпуса имени А. И. Лебедя в Красноярске отравились. Дети обратились в медпункт учебного заведения с признаками острой кишечной инфекции. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
0
0
0
0
0
Комментарии