Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Алексея Крапивина нашли убитым рядом с машиной
Общество
Артем Крапивин задержан: его допрашивают
Происшествия
Следком опубликовал видео с места обнаружения тела Алексея Крапивина
Происшествия
Алексея Крапивина могли убить из-за крупной суммы денег
Происшествия
«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
Происшествия
«Давала ему как человеку, а не как начальнику»
Происшествия
Артёма Крапивина и Дмитрия Шишкина искали полицейские и сотрудники ФСБ
Происшествия
Александр Бастрыкин требует разобраться в смерти пассажирки поезда Волгоград – Москва
Происшествия
«Рено Дастер» опрокинулся на улице Папина
Происшествия
Липчанин задержан по подозрению в убийстве женщины и покушении на жизнь двоих детей
Происшествия
Читать все
«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
Происшествия
Артёма Крапивина и Дмитрия Шишкина искали полицейские и сотрудники ФСБ
Происшествия
Лес у Заречья завален шинами
Общество
Мэрии удалось сэкономить на содержании липецких пляжей четверть выделенных на это средств
Общество
Нам сверху видно все. Ты так и знай
Общество
Последний звонок сегодня прозвенел для 17,5 тысячи выпускников школ области
Общество
В Липецке в двойном столкновении пострадал водитель «Лады Весты»
Происшествия
В Ельце выявили нелегального кредитора
Экономика
Липчанин упал с велосипеда и потерял сознание: у него тут же украли телефон
Происшествия
Липчанина обманули при покупке квадрокоптера
Происшествия
Читать все
В России
69
сегодня, 12:23

Норовирус обнаружен у сотрудника пищеблока после заражения 35 кадетов в Красноярске

Роспотребнадзор сообщил, что норовирус был обнаружен у сотрудника пищеблока после заражения 35 кадетов в Красноярске.

Норовирус был обнаружен у одного из сотрудников кухни, где организатор питания — компания «Встреча ВК» — готовил еду для воспитанников кадетского корпуса имени А. И. Лебедя в Красноярске. Инфекцией заразились 35 учащихся, — сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«Управлением Роспотребнадзора подведены предварительные итоги санитарно-эпидемиологического расследования случаев острой кишечной инфекции среди учащихся Красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя, зафиксированных 14-15 мая. Организацию питания в учебном заведении с марта 2026 года осуществляет ООО «Встреча ВК». В ходе расследования у одного из сотрудников кухни, который работал на пищеблоке, обнаружена РНК норовируса. Именно он стал вероятным источником заражения 35 учащихся норовирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Воспитанники, обратившиеся в медпункт с симптомами пищевого отравления, выздоровели, — передает ТАСС.

«Во время расследования и до начала летних каникул ученики кадетского корпуса обучались в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, путь передачи инфекции — пищевые продукты.

«Вероятным фактором явились готовые блюда, контаминированные в процессе порционирования. В настоящее время все заболевшие дети уже здоровы», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ходе расследования на пищеблоке были выявлены нарушения санитарных норм.

«В том числе в помещениях предприятия общественного питания обнаружены тараканы, отсутствовало бактерицидное оборудование в функциональной зоне для приготовления холодных блюд (салатов, закусок), допускалось совместное хранение сырья и готовой пищевой продукции, отсутствовали термометры в холодильниках, допускалось замораживание нереализованных готовых блюд (выпечка, хлеб) и другие нарушения», — пояснили в ведомстве.

В середине мая более 30 учащихся кадетского корпуса имени А. И. Лебедя в Красноярске отравились. Дети обратились в медпункт учебного заведения с признаками острой кишечной инфекции. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
норовирус
отравление
кадеты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить