Президент РФ ратифицировал протокол об отмене соглашения 1993 года по беженцам

Президент России подписал закон, отменяющий соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года». Соответствующий документ 25 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, — пишут «Известия».

Закон был принят Госдумой 13 мая, после чего также одобрен Советом Федерации 20 мая.

В тексте документа указывается, что соглашение утратило актуальность и фактически не действует.

Уточняется, что основные положения соглашения, разъясняющие понятия «беженец» и «вынужденный переселенец», соответствуют определениям в законодательстве России, — пишет «КП».

На основе российского законодательства для указанных категорий лиц на территории РФ предусмотрены экономические, социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов.

Сам протокол был подписан в городе Душанбе 10 октября 2025 года.

Кроме того, сегодня Путин также подписал закон о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия с Южной Осетией. Отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
