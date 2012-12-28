Президент РФ ратифицировал протокол об отмене соглашения 1993 года по беженцам
Президент России подписал закон, отменяющий соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был принят Госдумой 13 мая, после чего также одобрен Советом Федерации 20 мая.
В тексте документа указывается, что соглашение утратило актуальность и фактически не действует.
Уточняется, что основные положения соглашения, разъясняющие понятия «беженец» и «вынужденный переселенец», соответствуют определениям в законодательстве России, — пишет «КП».
На основе российского законодательства для указанных категорий лиц на территории РФ предусмотрены экономические, социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов.
Сам протокол был подписан в городе Душанбе 10 октября 2025 года.
Кроме того, сегодня Путин также подписал закон о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия с Южной Осетией. Отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
