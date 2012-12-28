В России
44
25 минут назад
Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов за невыдачу данных об IP-адресах своих абонентов
Роскомнадзор наложил штрафы на 85 телекоммуникационных компаний за непредоставление IP-адресов, которые требуются, среди прочего, для предотвращения DDoS-атак.
«Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона «О связи», обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам», — пояснили в Роскомнадзоре.
Эти данные необходимы для эффективной фильтрации трафика и реагирования на DDoS-атаки, при которых злоумышленники систематически используют подмену сетевых адресов, указал эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. Кроме того, они позволяют определить, работает ли у пользователя VPN или нет, добавил источник, близкий к одному из операторов.
Специальное оборудование, необходимое для оперативного информирования об изменении IP-адресов, стоит очень дорого, отметил партнер Comnews Research Леонид Коник. Связисты подтверждают рост издержек, связанных с выполнением требований надзорного органа. Чтобы выполнить их, необходимо нанимать дополнительный персонал, — отметил источник, близкий к одной из телеком-компаний: в этом случае речь идет примерно о 20 сотрудниках. О расширении штата говорит и источник, близкий к другой телеком-компании. По его словам, для небольших операторов такая нагрузка становится особенно чувствительной с финансовой точки зрения.
