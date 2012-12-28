В России
54
49 минут назад

Россияне ожидают сокращения ассортимента товаров

Почти половина россиян (40%) ожидает сокращения ассортимента товаров на внутреннем рынке, следует из мартовского опроса консалтинговой группы «Б1» (бывшая Ernst & Young), с результатами которого ознакомились «Известия». По сравнению с осенью 2025 года доля таких респондентов выросла на 13 п.п., а в годовом выражении — на 14 п.п., достигнув максимального уровня с весны 2023 года.

Более пессимистичные оценки фиксировались только осенью 2022-го, когда о возможном сокращении предложения товаров в ближайший год заявляли 51% опрошенных. При этом 44% участников исследования считают, что заметных изменений на рынке не произойдет — это на 9 п.п. меньше, чем осенью прошлого года.

Доля россиян, ожидающих расширения ассортимента, снизилась до 16% — минимального уровня за два года. Наиболее пессимистично ситуацию оценивает молодежь в возрасте 18–34 лет, которая ранее считалась наиболее оптимистичной категорией потребителей.

Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева связывает такую тенденцию с сокращением параллельного импорта. В 2024 году Минпромторг исключил из соответствующего перечня около 200 товарных позиций, включая продукцию брендов Oral-B, Braun и других.

Дополнительным фактором стало изменение потребительского поведения. По данным «Б1», почти треть россиян (29%) уже используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) при совершении покупок. В частности, виртуальной примерочной Lamoda в апреле воспользовались более 1 млн пользователей, рассказал представитель компании.
