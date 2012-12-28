Строительство отеля на Куршской косе угрожает 15 видам птиц из Красной книги
«Всего было обнаружено 15 охраняемых видов птиц, включенных в Красную книгу Калининградской области и аналогичный перечень Российской Федерации. Если говорить о федеральной Красной книге, то это виды западный лесной подвид гуменника, серый гусь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сорока, чернозобик и большой кроншнеп», — рассказал «Известиям» директор биологическая станции «Рыбачий» Зоологического института Андрей Мухин.
Специалисты рекомендовали застройщику снизить высотность и изменить фасад здания, заменив стекло на другие материалы. Однако застройщик — компания «Спецавторанс» — оказался вносить такие изменения в проект, как и официально принять неудобные для себя результаты исследования, рассказал эколог.
В результате проект не получил одобрения властей, выяснили «Известия».
«Минприроды России отказало ООО «Спецавтотранс» в согласовании деятельности по строительству гостиничного комплекса в национальном парке «Куршская коса», — говорится в ответе ведомства на запрос редакции.
