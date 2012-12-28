В России
51 минуту назад

Строительство отеля на Куршской косе угрожает 15 видам птиц из Красной книги

Строительство высотной гостиницы на территории нацпарка «Куршская коса» угрожает полутора десяткам видам краснокнижных птиц, выяснили «Известия». Таковы результаты орнитологической экспертизы, проведенной на месте возможной реализации проекта специалистами Зоологического института РАН. Птицы будут биться о прозрачный фасад здания, так как не способны различать стекло, пояснили ученые.

«Всего было обнаружено 15 охраняемых видов птиц, включенных в Красную книгу Калининградской области и аналогичный перечень Российской Федерации. Если говорить о федеральной Красной книге, то это виды западный лесной подвид гуменника, серый гусь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сорока, чернозобик и большой кроншнеп», — рассказал «Известиям» директор биологическая станции «Рыбачий» Зоологического института Андрей Мухин.

Специалисты рекомендовали застройщику снизить высотность и изменить фасад здания, заменив стекло на другие материалы. Однако застройщик — компания «Спецавторанс» — оказался вносить такие изменения в проект, как и официально принять неудобные для себя результаты исследования, рассказал эколог.
В результате проект не получил одобрения властей, выяснили «Известия».

«Минприроды России отказало ООО «Спецавтотранс» в согласовании деятельности по строительству гостиничного комплекса в национальном парке «Куршская коса», — говорится в ответе ведомства на запрос редакции.
Красная книга
