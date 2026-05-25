В России
38
27 минут назад

В ЦБ не видят устойчивого тренда по переходу на оплату наличными

Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно.

Глава отдела департамента регулятора Алла Бакина заявила, что в начале 2026 года Центробанк России зафиксировал рост спроса россиян на наличные.

Прирост доли наличных в структуре платежей россиян она назвала незначительным. Подобная тенденция, пояснила она, обусловлена в том числе проблемами при оплате товаров и услуг с учетом нестабильной работы интернета. На этом фоне россияне предпочитают формировать запас наличных.

«Люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом», — отметила Бакина.

Вряд ли эта тенденция окажется долгосрочной, — пояснила эксперт. Доля оплаты наличными в структуре платежей россиян по-прежнему остается небольшой — 1 процент по количеству и 9 процентов по объему. Даже сделав определенный запас, констатировала Бакина, люди обычно продолжают активно пользоваться безналичными инструментами.

В настоящее время именно безналичная форма оплаты товаров и услуг остается для россиян основной, — отмечали ранее в ЦБ. В январе-марте доля подобного рода инструментов в структуре платежей граждан вплотную подобралась к отметке в 90 процентов. Превысить этот рубеж, прогнозировала Бакина, с большой долей вероятности получится к концу этого или началу следующего года, — пишет Lenta.ru.

Нынешний же рост спроса на наличные, отмечают эксперты, может быть связан в том числе с усилением налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. На фоне роста ставки НДС с 20 до 22 процентов и трехкратного снижения порога для его уплаты некоторые российские компании стали делать акцент на оплате наличными, чтобы снизить расходы на банковские комиссии, а другие — уходить в тень или дробить бизнес.
