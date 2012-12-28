В РФ построят накопители энергии мощностью 600 МВт
В России стартуют пилотные проекты по установке систем накопления энергии. Мощность до конца года достигнет 600 МВт. Установки появятся на юге и востоке страны. Глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил запуск в Краснодарском крае с 1 июля.
«Для повышения надежности поставок энергии получаемой от ВИЭ сегодня в России внедряются системы накопления. В течение ближайшего года мы реализуем первые проекты, предусматривающие установку 600 МВт накопителей на юге и востоке страны», — сказал Максимов, его слова приводятся в сообщении Минэнерго РФ.
Ранее замминистра энергетики Петр Конюшенко заявил о том, что Минэнерго РФ рассмотрит возможность строительства систем накопления энергии в Приморском крае мощностью около 250 МВт для обеспечения региона электроэнергией. В мае замглавы министерства Евгений Грабчак пояснил, что министерство ожидает, что на юге России в течение года или к концу 2026 года могут появиться дополнительные системы накопления энергии общей мощностью 100 МВт,— передает ТАСС.
На юге России уже реализуется пилотный проект строительства накопителей энергии — установок на 250 МВт в Краснодарском крае. Запуск систем может состояться с 1 июля без задержек.
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев говорил, что к началу летнего сезона в Краснодарском крае будут введены системы накопления электроэнергии на 250 МВт, чтобы стабилизировать обстановку по спросу на электрическую энергию. Их возведение обойдется дешевле строительства объектов традиционной генерации, — отмечал Цивилев.
