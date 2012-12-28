Полеты гражданских судов в начале июня будут запрещены в Московской воздушной зоне
В начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне на высоте до 5100 м будут полностью запрещены.
Район, где действует запрет, ограничен на западе государственной границей с Республикой Беларусь и РПИ Санкт-Петербург, на севере — РПИ Санкт-Петербург, на северо-востоке — РПИ Екатеринбург, на востоке и юго-востоке — РПИ Самара, а на юге — временным режимом, установленным на юге РФ.
Из этого запрета сделаны исключения для регулярных (по расписанию) и чартерных пассажирских рейсов, выполняющих полеты по маршрутам ОВД в аэропорты и из них, полетов для оказания медицинской помощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по государственным контрактам, — передает РБК.
