сегодня, 12:48
Во время пожара в частном доме в Подмосковье погибли пять человек
В деревне Евсеево рядом с подмосковным Павловским Посадом 25 мая произошел пожар в частном доме. Погибла семья из пяти человек, в том числе двое детей.
Трагедия произошла около 3:00 мск в СНТ «Текстильщик-2». На место прибыли пожарные расчеты, возгорание ликвидировали в 4:30 мск. Предполагаемая причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.
Площадь пожара составила 28 квадратных метров.
После завершения тушения при разборе завалов были обнаружены тела пяти погибших — троих взрослых и двоих детей. Среди погибших — мальчик 2014 года рождения и девочка 2019 года рождения, — сообщили в региональной прокуратуре.
СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). На место для координации действий экстренных служб выезжал прокурор Павловского Посада Владимир Бусыгин.
Павлово-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также ход расследования уголовного дела.
