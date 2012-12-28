В Нижегородской области автобус с 30 иностранцами попал в ДТП
30 иностранных граждан, которых перевозил автобус, попали в ДТП в Нижегородской области.
«ДТП произошло сегодня около 8:10 на 563-м километре автодороги М12 «Восток». По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего иностранцев, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Газель», совершил с ним столкновение с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении.
«В результате ДТП водитель автобуса получил незначительные телесные повреждения, транспортные средства получили механические повреждения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиры не пострадали и ожидают резервный транспорт, — передает РБК.
ГУ МВД по региону отмечает, что водителя автобуса могут привлечь к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).
