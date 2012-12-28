Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
В России
13
5 минут назад
Мошенники стали подделывать голоса сотрудников СК и МВД
Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК РФ и МВД с помощью искусственного интеллекта.
«Синтез голоса (дипфейк-звонки) с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени, зафиксированы случаи подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД России», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что переход аферистов к системному применению технологий искусственного интеллекта произошел в 2025 и 2026 годах.
Помимо этого, в министерстве предупредили, что с помощью нейросетей преступники генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. В пресс-службе пояснили, что фальшивка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа.
В МВД также добавили, что злоумышленники генерируют синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих "государственные выплаты", акции или лотереи, приуроченные к праздникам.
Кроме того, преступники создают автоматизированную персонализированную рассылку фишинговых сообщений с учетом сведений о потенциальных жертвах, полученных из открытых источников данных.
0
0
0
0
0
Комментарии