В РФ с июня увеличатся пенсии для нескольких категорий граждан

Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, граждане с впервые установленной первой группой инвалидности, а также россияне, подавшие заявление на перерасчет из-за появления нетрудоспособных иждивенцев.