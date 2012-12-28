Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Кубанская клубника дешевеет — липецкая на подходе
Общество
На полутора десятках улиц отключат электричество
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Общество
Под Ельцом утонул мужчина
Происшествия
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +24
Погода в Липецке
Велосипедист погиб под колесами «ВАЗа»
Происшествия
Над областью ночью перехвачены БПЛА
Происшествия
С 22 мая в Липецкой области ищут 42-летнего отца и 18-летнего сына
Происшествия
У 53-летнего липчанина нашли коньяк в канистре и 500 бутылок палёного алкоголя
Происшествия
Улицу Бородинскую в Липецке отремонтируют, но не всю
Общество
Читать все
На полутора десятках улиц отключат электричество
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Общество
Велосипедист погиб под колесами «ВАЗа»
Происшествия
У 53-летнего липчанина нашли коньяк в канистре и 500 бутылок палёного алкоголя
Происшествия
Под Ельцом утонул мужчина
Происшествия
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +24
Погода в Липецке
В павильоне на трамвайной остановке «Памятник танкистам» треснуло стекло
Общество
С 22 мая в Липецкой области ищут 42-летнего отца и 18-летнего сына
Происшествия
Улицу Бородинскую в Липецке отремонтируют, но не всю
Общество
Над областью ночью перехвачены БПЛА
Происшествия
Читать все
В России
34
40 минут назад

В РФ с июня увеличатся пенсии для нескольких категорий граждан

Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, граждане с впервые установленной первой группой инвалидности, а также россияне, подавшие заявление на перерасчет из-за появления нетрудоспособных иждивенцев.

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что с июня 2026 года в России увеличат пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан, включая тех, кому в мае исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, — передает РИА Новости.

«С июня прибавку получат сразу несколько категорий пенсионеров. По двум из четырех оснований может потребоваться заявление с подтверждающими документами, остальные начисления Социальный фонд России делает без обращения, по имеющимся данным», — сказал Говырин.

По словам парламентария, первое основание затронет граждан, отметивших 80-летие в мае. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля.

«Дополнительно начисляется надбавка на уход 1 413,86 рубля ежемесячно. Совокупный прирост составит 10 998,55 рубля, увеличенная сумма приходит уже в июньской выплате», — пояснил депутат.

Аналогичный механизм удвоения фиксированной выплаты предусмотрен для пенсионеров, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности. Перерасчет производится без подачи заявлений на основании данных медико-социальной экспертизы, которые передаются напрямую в Социальный фонд.

Третьим основанием для повышения выплат является появление нетрудоспособных иждивенцев. В этом случае пенсионеру необходимо подать заявление. К иждивенцам относятся дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды, а также нетрудоспособные братья, сестры и внуки.

«За каждого иждивенца начисляется треть фиксированной выплаты, то есть 3 194,90 рубля. Учитывается до трех иждивенцев, совокупная прибавка способна достигать 9 584,70 рубля», — уточнил парламентарий.

Четвертая категория получателей дополнительной выплаты — неработающие жители сельской местности, у которых в мае подтвержден трудовой стаж не менее 30 лет по профессиям из правительственного перечня. Для них фиксированная выплата увеличивается на 25%, что обеспечит прибавку в размере 2 396,17 рубля.
пенсии
выплаты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить