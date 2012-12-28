Жители Кемеровской области принесли в банки 2,7 тонны монет
«В пересчете на деньги это составило 3 миллиона рублей, а физический вес мелочи достиг 2,7 тонны», — сообщает VSE42.Ru.
Чаще всего кузбассовцы избавлялись от монет номиналом 10 рублей — таких набралось 244 тысячи штук, а самой редкой стала монета в одну копейку — их сдали 5,4 тысячи.
Всероссийская акция «Монетная неделя» проводится два раза в год: весной и осенью. Во время акции жители страны могут бесплатно и без комиссии обменять скопившуюся дома металлическую мелочь на бумажные банкноты или зачислить её на свой банковский счёт.
