Несмотря на биометрию, число «черных кредиторов» выросло на треть
С 1 марта 2026 года все микрофинансовые компании (МФК) обязаны использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при выдаче онлайн-займов. Однако регулятор объявил мораторий на штрафы для нарушителей до 1 января 2027 года. С 1 марта 2027 года требование распространят на все МФО независимо от формы.
Главные препятствия — низкая наполненность базы ЕБС, слабая осведомленность граждан и высокая стоимость интеграции. По оценкам экспертов, до 15% клиентской базы МФО может уйти к нелегалам. Самые опасные схемы «черных» кредиторов — криптозаймы: по таким проектам ЦБ получил почти 200 жалоб и заблокировал более 120 сайтов.
Эксперты предупреждают: пока о нововведении знают лишь малая часть клиентов, а доступность легальных займов снижается, «черный» рынок будет сохранять привлекательность.
