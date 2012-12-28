Спрос на курорты российского черноморского побережья вырос до 95%
Аналитики также зафиксировали повышение активности отдыхающих и в столице юга России — Краснодаре, где количество бронирований выросло на 25%.
Помимо вышеназванных территорий в топ-10 курортных территорий этого направления входят Сочи и Сириус, Эсто-Садок, Ейск и Дивноморское.
Что касается цен, то, по данным аналитиков, сильнее всего за год проживание подорожало в Анапе — на 17% (с 5,2 тыс. до 6,1 тыс. рублей за ночь), в Кабардинке — на 13% (с 6 тыс. до 6,8 тыс.), в Геленджике — на 9% (с 6,65 тыс. до 7,25 тыс.). Менее заметно цены выросли в Сириусе — на 6% (с 7,7 тыс. до 8,2 тыс.) и Сочи — 1% (6,6 тыс. —6,7 тыс.).
Увеличение спроса на курорты подтвердил «Известиям» представитель сети отелей Azimut Hotels.
«Наибольший рост у Анапы — год к году в 1,5 раза. Интерес к Геленджику значительно увеличился на фоне открытия аэропорта», — пояснил собеседник «Известий».
По его оценкам, прирост бронирований этим летом по всем направлениям составит 10-15%.
