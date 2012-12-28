За драку на свадьбе на юго-востоке Москвы задержаны 33 иностранца
Инцидент произошёл на улице Юных Ленинцев. Задержанными оказались приезжие граждане в возрасте от 17 до 60 лет.
«Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, возник словесный конфликт, в результате которого мужчины вышли на улицу, где перепалка переросла в драку», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал. Уточняется, что сначала задержали только 25 человек, а спустя время выявили и доставили в отделы еще восьмерых. Таким образом количество всех фигурантов достигло 33 человек, которыми оказались иностранные граждане в возрасте от 17 до 60 лет, — передает ТАСС.
При разбирательствах выяснилось, что трое из задержанных попали в Россию, нарушив правила въезда или режим пребывания. После чего одного из этой группы в административном порядке депортировали. Отдельные протоколы составлены в соответствии со ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») еще на 24 человек.
Кроме того, в отношении шести фигурантов были возбуждены уголовные дела в соответствии с ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство при отягощающих обстоятельствах»), за что им грозит до семи лет тюрьмы.
