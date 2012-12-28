Дачникам рассказали о штрафах за выращивание картофеля для продажи
Само по себе выращивание картофеля на собственном участке не наказуемо. Однако при его продаже есть ряд требований, за нарушение которых полагается штраф.
«Выращивание картошки на своем усадебном участке не влечет никаких штрафных санкций, если дачники выращивают ее исключительно для себя, для своего личного пользования, без дальнейшей перепродажи», — рассказала она.
По словам эксперта, ответственность может наступить, если гражданин использует урожай в коммерческих целях и при этом нарушает установленные правила. Леонова уточнила, что речь может идти, например, об использовании несертифицированных семян или посадочного материала, который не соответствует требованиям сертификации, если картофель выращивается для продажи, — передает агентство «Прайм».
Это касается в том числе пророщенной картошки, оставшейся с прошлого года, или семян, купленных у частных лиц. Контроль за такими нарушениями осуществляет Россельхознадзор, а штрафы, предусмотренные ст. 10.12 КоАП РФ («Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений»), могут составить от 300 до 500 рублей.
Леонова отметила, что сейчас нет широкой практики привлечения граждан к ответственности по этой статье. Однако тем, кто планирует выращивать картофель для продажи, необходимо приобретать сертифицированный посадочный материал у официальных поставщиков и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).
В противном случае такая деятельность может быть признана незаконным предпринимательством. По ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)») штраф за ведение бизнеса без регистрации в качестве ИП составляет от 500 до 2 тысяч рублей.
