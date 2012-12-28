В России
ФАС возбудила дело против производителя препарата «Леспефрил»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ЗАО «Вифитех» — единственного в России производителя препарата «Леспефрил» для лечения хронической почечной недостаточности. Ведомство подозревает компанию в нарушении антимонопольного законодательства из-за возможного манипулирования ценами.

Уточняется, что в службу поступили заявления граждан о завышенных ценах на новую форму выпуска лекарственного препарата для лечения хронической почечной недостаточности «Леспефрил».

Препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), соответственно, на них не распространяется государственное регулирование цен. При этом служба установила, что ЗАО «Вифитех» является единственной организацией, которая производит такой препарат.

В период с января по июнь 2025 года компания продавала «Леспефрил» во флаконах объемом 100 мл, затем он был изъят из продажи. В октябре 2025 года препарат снова поступил в продажу практически по той же цене, но уже в объеме 50 мл. Таким образом, в пересчете на 1 мл его стоимость увеличилась в среднем на 60%. При этом темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство.

По мнению ФАС России, такие действия ЗАО «Вифитех» содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Ведомство возбудило в отношении фармкомпании антимонопольное дело. В случае установления вины организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода.
