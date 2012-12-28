В России
88
сегодня, 13:21

В Банке России «в шоке» от текущего уровня цен на жилье

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил, что испытывает шок от установившихся цен на жилье в России.

Цены на жилье перегрелись на фоне предыдущих периодов высоких продаж. Сейчас спрос стабилизировался, и нужно найти новый баланс, — передает РБК со ссылкой на заявление регулятора.

В Банке России «в шоке» от текущего уровня цен на жилье. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на конференции Сбербанка «Время изменений: формула баланса».

По его словам, сейчас рынок жилья проходит через фазу, когда доля госпрограмм снижаются, идет донастройка программ господдержки, семейной ипотеки, а рыночная ипотека постепенно набирает оборот.

«Нам нужно нащупать новый баланс, который сложится в результате всех этих изменений. Меня лично, что больше всего волнует, если так спросить по-человечески? Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены (на жилье) — я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это мое мнение», — сказал Александр Данилов.

По его словам, на фоне периодов, когда были высокие продажи жилья (2,5–3,5 млн кв. м в месяц), цены перегрелись. Сейчас продажи стабилизировались на уровне 1,9 млн кв. м. «Нам нужно найти новый баланс. Что будет с ценами — большой вопрос», — заключил Александр Данилов.

Во времена действия массовой льготной ипотеки ЦБ не раз обращал внимание на ускоренный рост цен на рынке новостроек. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала на признаки перегрева на рынке ипотеки и выражала обеспокоенность разрывом цен между первичным и вторичным жильем, который мог достигать 50%. По оценкам регулятора, за время действия льготной ипотеки цены на новостройки увеличились в два раза.
жилье
экономика
цены
