В Россельхознадзоре заявили о проблемах с поставками из Армении
Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только цветов, но и овощей и фруктов.
«Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас — и с овощами, и с фруктами», — рассказал он в эфире программы «Вести».
По его словам, проверки армянских предприятий продолжатся еще неделю. После завершения инспекции Россельхознадзор примет решение по дальнейшим поставкам. Кроме того, Россельхознадзор поддерживает контакт с инспекционным органом Армении для урегулирования возникших вопросов, — пишут «Известия».
Россельхознадзор 15 мая сообщил, что проведет инспекции армянских предприятий, чьи поставки в Россию приостановили из-за подозрений на ввоз сфальсифицированной рыбы. В ведомстве также усомнились, что радужная форель действительно выловлена в республике. При этом Россельхознадзор выразил беспокойство из-за участившихся случаев поставок подкарантинной продукции из Армении.
