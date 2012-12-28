СФР начал пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей
Соцфонд начал пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей.
«Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов. Пересмотр отказов, вынесенных в этом году многодетным родителям по единому пособию из-за превышения доходов, будет сделан автоматически», — говорится в сообщении.
Пособие, как отмечается, будет назначено без участия родителей, если выяснится, что решение о ранее вынесенном отказе противоречит обновленным правилам. Уведомления о положительном результате начнут поступать в личные кабинеты граждан на портале «Госуслуги» уже с сегодняшнего дня, — передает РИА Новости.
По информации пресс-службы СФР, семьям, которые ранее не соответствовали критериям из-за уровня заработка, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по России данный показатель составляет 9,2 тыс. руб. на одного несовершеннолетнего.
