В России
20 минут назад
Налоговая стала массово замораживать активы бизнеса при проверках
Речь идет об обеспечительных мерах, которые налоговая применяет после проверок, если считает, что бизнес может вывести активы и потом взыскать долг будет сложно. Как пояснила член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова, компания при этом не теряет имущество, но лишается возможности продать, заложить или переоформить его без согласия инспекции.
Особенно ощутимыми новые меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов, отметил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. У такого бизнеса основная стоимость сосредоточена именно в интеллектуальной собственности, а не в зданиях или оборудовании.
По словам налогового консультанта Аллы Милютиной, если раньше обеспечительные меры были точечным инструментом, то теперь применяются уже примерно в 85% спорных случаев после проверок.
В ФНС «Известиям» сообщили, что решения принимаются на основе данных Системы комплексного управления и администрирования долга (СКУАД), которая анализирует риск-профиль налогоплательщиков и выявляет признаки нарушений.
