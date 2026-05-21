Банки в РФ усилят контроль за внесением крупных сумм наличными
Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — говорится в сообщении.
В регуляторе подчеркнули, что особое внимание следует обращать на характерные признаки подозрительных транзакций, которые сформулированы как для физических, так и для юридических лиц.
При этом дополнительные меры контроля не затронут граждан, которые могут документально подтвердить свое финансовое положение, деловую репутацию и законность источников происхождения денежных средств, — пишет «Газета.Ru».
