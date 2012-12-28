Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Космическая» детская площадка у «Звездного» из-за вандалов стала скромнее
Происшествия
«Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия на трассе «Дон», новая развязка у «Елецкого» и битва поваров
Общество
37-летняя липчанка поцарапала ключом «БМВ Х5» и «Ауди Q7» соседей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Улицу Московскую у Юго-Западной котельной пообещали вернуть водителям к концу мая
Общество
Липчанка обвинила бригаду «скорой» в отказе от госпитализации ее матери
Общество
Сегодня в Липецке: участникам субботника не нальют, глупое начальство и токсичные коллеги
Общество
В субботу по центру Липецка опять побегут: изменятся маршруты общественного транспорта
Общество
Жара задержится в Липецкой области
Погода в Липецке
Читать все
Липчанка обвинила бригаду «скорой» в отказе от госпитализации ее матери
Общество
37-летняя липчанка поцарапала ключом «БМВ Х5» и «Ауди Q7» соседей
Происшествия
«Совесть подсудимых не позволяет говорить им о своей невиновности»
Происшествия
Вход на Зеленый остров откроют для горожан 23 мая
Общество
Реконструкцию пешеходного моста на Карьере проторговали в четвертый раз
Общество
Ночной дозор: Светлана Бедрова побывала на предприятии, ответственном за чистоту Липецка
Общество
Автобус на Центральный пляж поедет 1 июня
Общество
«Вода хлещет, жесть!»: подвал на Звездной заливает водой
Общество
МЧС предупредило об аномально-жаркой погоде
Погода в Липецке
В парке «Молодежный» сгорел водосточный коллектор
Происшествия
Читать все
В России
14
сегодня, 12:50

Устного экзамена по истории на ЕГЭ не будет

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11-х классов.

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для учеников 11-го класса, — заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Про 11-й класс: пока в планах нет (введения обязательного устного экзамена), не думаем об этом», — сказал он в ходе горячей линии на «Радио РБК», посвященной государственной итоговой аттестации в 2026 году.

Музаев 13 мая сообщил, что устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов станет обязательным с 2028 года. По словам главы Рособрнадзора, перед запуском новой формы аттестации ведомство проведет апробацию и общественное обсуждение инициативы.

В апреле Музаев заявил, что устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов планируется к проведению в феврале. Он также подчеркнул, что ведомства не планируют делать новый формат экзамена чрезмерно сложным, чтобы избежать отторжения у учащихся, отметив важность формирования интереса к предмету «История».
ЕГЭ
экзамены
история
образование
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить