В России
14
сегодня, 12:50
Устного экзамена по истории на ЕГЭ не будет
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для выпускников 11-х классов.
«Про 11-й класс: пока в планах нет (введения обязательного устного экзамена), не думаем об этом», — сказал он в ходе горячей линии на «Радио РБК», посвященной государственной итоговой аттестации в 2026 году.
Музаев 13 мая сообщил, что устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов станет обязательным с 2028 года. По словам главы Рособрнадзора, перед запуском новой формы аттестации ведомство проведет апробацию и общественное обсуждение инициативы.
В апреле Музаев заявил, что устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов планируется к проведению в феврале. Он также подчеркнул, что ведомства не планируют делать новый формат экзамена чрезмерно сложным, чтобы избежать отторжения у учащихся, отметив важность формирования интереса к предмету «История».
0
0
0
0
0
Комментарии