В России
33
сегодня, 11:48
Россиянин Набиев покорил Эверест на одних руках
Уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который взошел на вершину Эвереста на одних руках.
«Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь – боритесь. Боритесь до конца, пожалуйста. Оно того стоит», — написал блогер в соцсетях.
Восхождению предшествовала серьезная подготовка. Набиев вылетел в Непал 7 апреля, составил завещание и погасил все платежи по дому, чтобы подстраховать семью. Весь апрель и половину мая он проходил акклиматизацию.
13 мая, в свой 34-й день рождения, начал подъем. Вместе с ним шли пять шерпов и трое проводников. Самые тяжелые участки, включая ледопад Кхумбу, Набиев преодолевал за 15 часов. На вершину он поднялся в ночь с 19 на 20 мая.
0
0
0
1
0
Комментарии