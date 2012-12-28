Вектор на развитие: в Лебедяни прошел Форум молодых аграриев

Мероприятие при поддержке ГК «Агротек» собрало более 150 студентов с регионов

С 14 по 16 мая 2026 года Лебедянский округ Липецкой области превратился в центр притяжения для будущих лидеров сельского хозяйства. Здесь успешно завершил свою работу масштабный Форум молодых аграриев. Генеральным спонсором этого знакового события выступила ГК «Агротек» — один из признанных лидеров отечественного растениеводства. Мероприятие, организованное Российским союзом сельской молодежи (РССМ), стало авторитетной площадкой для профессионального старта и раскрытия потенциала молодых специалистов.





Стратегическое партнерство ради будущего

Форум объединил 150 активных студентов профильных вузов из 12 регионов страны. Проведение такого интенсивного образовательного проекта стало очередным этапом масштабного стратегического партнерства между ГК «Агротек» и РССМ. В условиях, когда развитие отечественного агропромышленного комплекса признано национальным приоритетом, ГК «Агротек» системно поддерживает инициативы, помогающие молодежи реализовать себя. Компания ставит перед собой важнейшую задачу: создать в регионах такие условия, чтобы талантливые выпускники оставались в профессии. Для этого «Агротек» планомерно расширяет собственную производственную базу, открывает новые рабочие места и предлагает студентам прозрачные карьерные траектории и стажировки, формируя надежный кадровый фундамент для АПК.





Николай Грушко, Председатель совета директоров ГК «Агротек»:

«За 32 года работы мы накопили глубокую экспертизу, которая позволяет нам обеспечивать продовольственную безопасность России, внедряя эффективные решения в растениеводстве. Мы понимаем, что будущее отрасли напрямую зависит от новых кадров, поэтому стратегически инвестируем в развитие молодежи, стремясь быть для будущих аграриев партнером первого выбора».





От теории к практике: визит в «Агротек-Промцентр»

Программа форума носила исключительно прикладной характер. Одним из ключевых и самых ожидаемых событий для участников стал визит в «Агротек-Промцентр» — современный селекционно-семеноводческий комплекс группы компаний. Студенты смогли лично оценить масштабы инвестиций в современную аграрную науку и вживую увидеть работу высокотехнологичного производства.

Кроме того, в рамках форума прошел АгроХакатон РССМ «КодЧерноземья». На этой площадке ребята разрабатывали инновационные решения, направленные на цифровизацию сельского хозяйства, продвижение локальных брендов и выстраивание прочных связей между отраслевыми вузами и реальным бизнесом.





Прямой диалог с государством

Важной составляющей форума стала высокая вовлеченность представителей власти и федеральных экспертов. Почетным гостем площадки выступила Юлия Оглоблина, зампред комитета Государственной Думы по аграрным вопросам и лидер Российского союза сельской молодежи.

Юлия Оглоблина, Зампред комитета ГД по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи:

«Форум молодых аграриев — один из инструментов создания устойчивого кадрового резерва для бурно развивающегося агропромышленного комплекса страны и региона. Липецкая область по праву входит в число регионов-лидеров АПК страны. Наша задача — не просто познакомить молодежь с передовыми технологиями, но и дать им реальные инструменты для запуска собственных успешных проектов. Для этого участники форума решали реальные задачи от предприятий-партнеров, охватывающие цифровизацию сельского хозяйства, продвижение локальных брендов и выстраивание связей между отраслевыми вузами и бизнесом.







Все материалы предоставлены пресс-службой ГК «Агротек».

Автор фото и видео – Максим Беляков.



ООО "АГРОТЕК АЛЬЯНС". Реклама