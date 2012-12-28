Россельхознадзор ограничит ввоз цветов из Армении до окончания инспекции
Россельхознадзор с 22 мая временно ограничит ввоз цветов из Армении.
«Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что такое решение необходимо для обеспечения фитосанитарного благополучия и сохранения экспортного потенциала России, — пишут «Известия».
Ограничения введены на фоне продолжающихся случаев выявления карантинных для ЕАЭС объектов. Согласно данным Россельхознадзора, при ввозе 96,2 млн шт. цветочной продукции было зафиксировано 135 нарушений.
В ведомстве подчеркнули, что текущие показатели составляют 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год. При этом опасные объекты обнаруживаются в поставках, несмотря на ранее представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении.
