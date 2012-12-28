В России
34
сегодня, 10:04
В Челябинской области свыше 50 человек заподозрили в мошенничестве с выплатами
В Челябинской области более 50 человек заподозрили в масштабной афере при получении выплат из Соцфонда.
Фигуранты — частные предприниматели и представители коммерческих организаций. Возбуждено 29 уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и одно дело по части 1 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»).
По предварительной информации, фигуранты искали лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Они изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Затем эти бумаги предоставлялись в структурные подразделения региональных отделений Соцфонда для получения компенсационных выплат, — пишет Lenta.ru.
Как сообщает официальный представитель МВД России, полученные деньги передавались организаторам и координаторам, где позже распределялись между соучастниками.
0
0
0
0
0
Комментарии